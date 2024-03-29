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Bloomberg: Apple собирается выпустить новый iPad Pro в мае 2024 года

Опубликовано:

Apple iPad Pro (2022)
Apple iPad Pro (2022). Фото: YouTube/Romancev768

Apple планирует выпустить новый iPad Pro в мае 2024 года и уже наращивает объемы производства на зарубежных предприятиях, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников Bloomberg, зарубежные поставщики Apple увеличили производство новых iPad, запуск которых запланирован на начало мая. Релиз будет сосредоточен на обновленных версиях iPad Pro и iPad Air.

Как ранее сообщалось, модели Pro получат новые более четкие OLED-дисплеи, а iPad Air впервые получит вариант с 12,9-дюймовым экраном.

Впервые iPad был представлен соучредителем Apple Стивом Джобсом в 2010 году. С тех пор компания не так часто выпускала новые версии этого устройства. С момента последних обновлений прошло около 18 месяцев. На это влиял и низкий спрос на устройства.

Теперь Apple делает ставку на то, что новые модели с более быстрыми процессорами и обновленными аксессуарами могут способствовать возрождению спроса на это устройство. Пресс-секретарь Apple в Купертино (Калифорния) отказалась от комментариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2075319-bloomberg-apple-sobiraetsya-vypustit-novyy-ipad-pro-v-mae-2024-goda/

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