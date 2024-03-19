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Nvidia представила самый мощный в мире процессор для ИИ

Опубликовано:

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: vgtimes.ru/news

Nvidia представила самый мощный в мире процессор на выставке AI Woodstock, которая проходит в Сан-Хосе (Калифорния), передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Выставка AI Woodstock впервые с 2019 года проходит в офлайн формате. Выступая перед собравшимися, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг представил новую версию процессора, который является самым мощным в мире.

По словам Хуанга, новые чипы под кодовым названием Blackwell намного быстрее всех чипов, выпущенных ранее. Они будут доступны к продаже в этом году. Ожидается, что новые чипы Nvidia могут стоить до 50 тысяч долларов, что примерно вдвое превышает стоимость процессоров предыдущего поколения.

В презентации Хуанг привел примеры различных способов использования новых чипов. В частности, их можно применять в разработке систем искусственного интеллекта. Он также представил новые сетевые коммутаторы, предназначенные для разработки ИИ, и суперкомпьютерные системы, в которых используются новые чипы.

Хуанг сказал, что новые чипы смогут обучать новейшие модели искусственного интеллекта, потребляя при этом всего 4 мегаватта мощности в течение 90 дней.

По его словам, при использовании чипов более старых моделей этот процесс потребует использования 8000 графических процессоров мощностью 15 мегаватт за тот же период времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2070717-nvidia-predstavila-samyy-moschnyy-v-mire-protsessor-dlya-ii/

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