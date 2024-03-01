Три завода по производству микросхем откроются в Индии

Индия одобрила строительство трех заводов по производству полупроводников, инвестировав в них более 15 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Индия стремится стать крупным центром производства микросхем наравне с США, Тайванем и Южной Кореей и привлекает иностранные фирмы для открытия заводов в стране.

"Индия уже обладает широкими возможностями в области разработки чипов. С помощью этих подразделений наша страна расширит свои горизонты. Передовые технологии будут разрабатываться внутри Индии", — говорится в заявлении правительства, прозвучавшем в четверг.

Согласно заявлению, индийская компания Tata Electronics станет партнером тайваньской корпорации Powerchip Semiconductor Manufacturing. Вместе они построят одно из производственных предприятий в Дхолере, штат Гуджарат, с инвестициями в размере почти 11 млрд долларов.

Данный завод сосредоточится на изготовлении чипов размером 28 нанометров, необходимых для таких отраслей, как автомобилестроение, бытовая электроника и оборона.

Tata Semiconductor Assembly в сотрудничестве с Test Pvt создаст второй завод в Моригаоне, штат Ассам, в который будет инвестировано 3,26 млрд долларов. Он будет заниматься разработкой флип-чипов и интегрированных систем для автомобилестроения, электромобилей и бытовой электроники.

Третий завод букет открыт индийской компанией CG Power в партнерстве с японской Renesas Electronics Corporation и таиландской Stars Microelectronics. Завод будет расположен в Сананде, штат Гуджарат, и будет специализироваться на производстве микросхем для потребительских, промышленных, автомобильных и энергетических приложений. Инвестиции в него составят почти миллиард долларов.

Строительство всех трех заводов начнется в течение следующих 100 дней.