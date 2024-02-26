Samsung заявила, что представит смарт-кольцо Galaxy Ring уже на этой неделе

Samsung планирует представить первое смарт-кольцо Galaxy Ring во время Всемирного мобильного конгресса в Барселоне, который проходит на этой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Южнокорейская компания впервые публично продемонстрирует Galaxy Ring после того, как в прошлом месяце представила его на презентации серии смартфонов Galaxy S24 в Калифорнии.

В заявлении компании говорится, что Galaxy Ring предлагает пользователям более персонализированный и удобный опыт, подкрепленный достижениями в области искусственного интеллекта.

По данным Samsung, посетители конгресса также смогут познакомиться с новыми функциями в части охраны здоровья, которые внедрены в умные часы Galaxy Watch 6. Официальный запуск Galaxy Ring ожидается позднее в 2024 году.

Эксперты заявляют, что если Samsung удалось оснастить кольцо датчиками для непрерывного отслеживания артериального давления и мониторинга уровня глюкозы, это может стать настоящим прорывом.