Samsung заявила, что представит смарт-кольцо Galaxy Ring уже на этой неделе
Опубликовано:
Samsung планирует представить первое смарт-кольцо Galaxy Ring во время Всемирного мобильного конгресса в Барселоне, который проходит на этой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Южнокорейская компания впервые публично продемонстрирует Galaxy Ring после того, как в прошлом месяце представила его на презентации серии смартфонов Galaxy S24 в Калифорнии.
В заявлении компании говорится, что Galaxy Ring предлагает пользователям более персонализированный и удобный опыт, подкрепленный достижениями в области искусственного интеллекта.
По данным Samsung, посетители конгресса также смогут познакомиться с новыми функциями в части охраны здоровья, которые внедрены в умные часы Galaxy Watch 6. Официальный запуск Galaxy Ring ожидается позднее в 2024 году.
Эксперты заявляют, что если Samsung удалось оснастить кольцо датчиками для непрерывного отслеживания артериального давления и мониторинга уровня глюкозы, это может стать настоящим прорывом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2062973-samsung-zayavila-chto-predstavit-smart-koltso-galaxy-ring-uzhe-na-etoy-nedele/