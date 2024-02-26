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Электрическое авиатакси может стать нормой для мегаполисов к 2030 году, заявили производители

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Вертолет
Вертолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Электрический воздушный транспорт может стать обычным явлением для городов уже к концу нынешнего десятилетия. Об этом заявили участники выставки в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Ежегодная выставка Singapore Airshow традиционно привлекает производителей военных самолетов, пассажирских авиалайнеров и высокотехнологичной авиационной техники. В этом году в центре внимания также оказались компании, выпускающие электрические воздушные транспортные средства.

eVTOL, электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой, предположительно могут быть массово использованы в качестве воздушных такси, а также для доставки грузов, транспортировки медицинского оборудования и для работы экстренных служб. Кроме того, не исключается и возможность использования таких устройств в частном порядке.

В настоящее время разработкой устройств eVTOL активно заняты три производителя: компания Supernal (принадлежит Hyundai Motor Group), Boeing (при поддержке Wisk), а также Embraer (принадлежит Eve Air Mobility).

Главный исполнительный директор Eve Air Mobility Иоганн Бордэ заявил, что жители мегаполисов смогут использовать авиатакси в повседневной жизни уже к концу этого десятилетия.

"Вместо того, чтобы ехать из аэропорта в центр города, застревая в пробке на два часа, вы сможете сделать это намного быстрее. У вас появится альтернатива, полностью работающая на электричестве", — заявил он.

В настоящее время Eve тестирует прототип воздушного такси и планирует ввести его в эксплуатацию к 2026 году. Прототип S-A2 компании Supernal, рассчитанный на перевозку четырех пассажиров и пилота, планирует выйти на рынок к 2028 году. Сообщается, что международный аэропорт Инчхон, главный международный аэропорт Южной Кореи, также проявил интерес к предложениям Supernal.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2062971-elektricheskoe-aviataksi-mozhet-stat-normoy-dlya-megapolisov-k-2030-godu-zayavili-proizvoditeli/

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