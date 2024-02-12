Эксперты заявили, что очки Vision Pro от Apple могут заменить iPad

Эксперты высказали мнение, что "умные" очки Apple Vision Pro в конечном итоге должны заменить планшет iPad, однако это не произойдет в ближайшем будущем, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Когда Apple представила iPad в 2010 году, главной целью было предоставить пользователям доступ ко всем функциям iPhone на более крупном экране. Эта концепция быстро нашла своего потребителя, и устройство стало популярным.

В последние годы компания стала позиционировать iPad скорее как альтернативу Mac, продавая планшет вместе с клавиатурой.

Аналитики Bloomberg в сфере технологий утверждают, что в настоящее время iPad является наименее устойчивым продуктом Apple и в конечном итоге будет заменен устройством смешанной реальности Vision Pro.

Согласно их оценкам, Vision Pro потенциально предоставит клиентам больше возможностей для выполнения каждодневных задач, для которых был создан iPad. Аппаратное обеспечение Vision Pro делает его простым в использовании и обеспечивает мобильность. Кроме того, его будет легко освоить всем тем, кто уже знаком с iPad и iPhone.

Эксперты отмечают, что Apple предстоит провести значительную работу, начиная с пересмотра процесса обновления программного обеспечения и устранения ошибок. Поэтому в ближайшие годы новое устройство не сменит iPad.