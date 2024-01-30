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Toyota обратилась к владельцам старых моделей Corolla, Matrix и RAV4 из-за угрозы безопасности

Опубликовано:

Водитель за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Toyota призвала владельцев старых моделей автомобилей Corolla, Matrix и RAV4 прекратить их эксплуатацию из-за проблем с безопасностью, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Toyota и General Motors советуют владельцам около 61 тысячи старых моделей Corolla, Matrix, RAV4 и Pontiac Vibe прекратить вождение данных авто, поскольку установленные в них подушки безопасности Takata могут резко разорваться.

Срочное предупреждение, озвученное на этой неделе, распространяется на некоторые компактные автомобили Corolla и хэтчбеки Matrix 2003 и 2004 годов, а также на небольшой внедорожник RAV4 2004 и 2005 годов выпуска.

Также предупреждение коснулось около 11 тысяч владельцев Pontiac Vibes 2003 и 2004 годов, которые были изготовлены на той же калифорнийской фабрике, что и Matrix. Большая часть данных автомобилей была раскуплена водителями из США.

"Если подушка безопасности внезапно сработает, существует большая вероятность, что она взорвется и разлетится на острые металлические фрагменты. Это может привести к серьезным травмам, а также к смерти водителя или пассажиров", — говорится в заявлении Toyota.

Отозванные RAV4 оснащены подушками безопасности Takata на водительском сиденье, а модели Corolla и Matrix — со стороны пассажира. По словам компании, Corolla и Matrix подлежат срочному отзыву, поскольку подушки безопасности могут сработать в любой момент.

Обе компании заявили, что владельцам следует обратиться к местному дилеру, а не отправлять автомобили на ремонт. Дилеры, в свою очередь, предоставят автомобилистам несколько вариантов решения проблемы на выбор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2058195-toyota-obratilas-k-vladeltsam-staryh-modeley-corolla-matrix-i-rav4-iz-za-ugrozy-bezopasnosti/

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