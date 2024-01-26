Владельцы iPhone из Европы смогут устанавливать приложения из сторонних магазинов

Apple представила масштабный план по устранению конкурентных барьеров, которые в настоящее время действуют для сторонних магазинов приложений, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Объявление было сделано на фоне попыток Apple соблюдать европейские правила, направленные на то, чтобы предоставить потребителям возможность использовать альтернативные магазины приложений.

Кроме того, согласно новым правилам, у разработчиков приложений также должна быть возможность избежать уплаты комиссий, которые являются важной частью доходов Apple.

Правила, которые должны вступить в силу на территории ЕС в начале марта, будут включать в себя уступки, на которые Apple ранее отказывалась идти. В том числе, снижение комиссий, которые компания взимает с разработчиков в Европе.

В частности, Apple впервые позволит пользователям iPhone из Европы скачивать и устанавливать приложения из сторонних магазинов, а не только исключительно из App Store. Это также позволит разработчикам предлагать альтернативные платежные системы, которые помогут им зарабатывать больше денег, потенциально снижая цены для конечного потребителя.

При этом в Apple предупреждают, что устройства пользователей, которые воспользуются сторонними магазинами, будут более уязвимы для хакерских атак.