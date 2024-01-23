Samsung объявила о разработке "умного" кольца с функцией измерения глюкозы в крови

Компания Samsung Electronics изучает возможность разработки технологии, позволяющей проводить мониторинг уровня глюкозы в крови неинвазивным способом, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Южнокорейская технологическая компания ставит перед собой амбициозные цели, стремясь обогнать Apple и других конкурентов в разработке передовых технологий в области здравоохранения.

Исполнительный директор Samsung Хон Пак, анонсируя новое устройство, "умное" кольцо Galaxy Ring, заявил, что компания собирается сосредоточиться на разработке технологий, помогающих отслеживать показатели здоровья пользователей.

Конечной целью компании является предоставить потребителям полную картину их самочувствия с помощью датчиков, вмонтированных в самые разные устройства Samsung.

Отслеживание состояния здоровья уже является ключевым аргументом в пользу гаджетов нового поколения: Samsung, Apple и Google используют эти функции для привлечения и удержания клиентов.

Разработка датчиков для непрерывного отслеживания артериального давления и мониторинга уровня глюкозы могла бы стать прорывом для компании, которая первой внедрит данную технологию. Apple уже много лет работает над устройством для измерения уровня глюкозы неинвазивным способом.

Потенциально такое устройство способно облегчить жизнь миллионов людей с диабетом по всему миру.