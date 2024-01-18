Apple отключит функцию пульсоксиметра в "умных" часах из-за судебных тяжб

Apple отключит функцию измерения уровня кислорода в крови в своих моделях "умных" часов из-за патентного спора в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В Apple заявили, что начиная с четверга, 18 января, отключат функцию мониторинга уровня кислорода в крови на двух моделях самых популярных часов в США, чтобы выполнить постановление суда о возобновлении запрета на продажу, вызванного патентным спором.

Решение отключить датчик кислорода в крови для владельцев Apple Watch Series 9 или Ultra 2 в США было принято после того, как 17 января федеральный апелляционный суд отказался продлить постановление, которое позволяло компании продавать данные модели в розничных магазинах.

Решение о временной приостановке решения суда первой инстанции, выданное апелляционным судом США три недели назад, позволило компании вновь продавать данные модели в магазинах в США.

В конце октября Комиссия по международной торговле США постановила, что датчик кислорода в крови в моделях Apple Watch нарушил патент компании по производству медицинского оборудования Masimo. Комиссия постановила, что Apple полностью скопировала эту функцию из устройств Masimo.

Apple пытается оспорить это заявление, но этот процесс может занять как минимум год, и в этот период компании из Купертино необходимо было найти другой способ продавать самые популярные модели "умных" часов. Таковым стало удаление данных функций, которые теперь недоступны пользователям.