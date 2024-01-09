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Гарнитура со смешанной реальностью от Apple поступит в продажу в феврале

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Гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple
Гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Фото.: Justin Sullivan/Getty Images

Apple объявила дату старта продаж гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Он запланирован на пятницу, 2 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Представители компании заявили, что предзаказ на гарнитуру можно будет сделать в онлайн-магазине Apple уже 19 января, за две недели до официального старта продаж. Также сообщается, что Apple не будет принимать участие в ежегодной международной выставке потребительской электроники CES, которая в настоящее время проходит в Лас-Вегасе.

При этом эксперты утверждают, что компания могла специально запланировать запуск гарнитуры на начало года, чтобы отвлечь внимание от устройств, представленных на выставке.

Стоимость Vision Pro начинается от 3500 долларов США с объемом памяти 256 ГБ. В комплект также входят два варианта ремешков: Solo Knit Band и Dual Loop Band. В комплект поставки также входит внешний аккумулятор и кабель.

В компании заявили, что у обладателей гарнитуры будет доступ к множеству приложений с "трехмерными интерфейсами". Некоторые приложения, например FaceTime, будут дополнительно использовать "пространственную" среду. Кроме того, пользователи смогут снимать фото и видео с помощью гарнитуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2054556-garnitura-so-smeshannoy-realnostyu-ot-apple-postupit-v-prodazhu-v-fevrale/

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