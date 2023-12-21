Bloomberg: Apple может выпустить гарнитуру смешанной реальности уже в феврале

Apple наращивает производство гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и готовится к масштабному запуску, запланированному на февраль, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщают источники, производство гарнитуры идет полным ходом на предприятиях Китая и продолжается уже на протяжении нескольких недель. Предполагается, что целью компании является завершение производства устройств к концу января и старт розничных продаж в феврале.

На этой неделе разработчики программного обеспечения получили электронное письмо от руководства Apple с просьбой подготовиться к усиленной работе над Vision Pro, протестировать готовность приложений к интеграции с новым устройством. По данным источников, это также является признаком, что компания готовится запустить продажи в ближайшее время.

По мнению экспертов, гарнитура дополненной реальности Vision Pro станет самым сложным продуктом для разработчиков Apple, поскольку он потребует от компании совершенно иных стратегий продаж и использования другого оборудования.

Кроме того, это будет первым запуском совершенно нового устройства от компании с момента начала продаж "умных" часов Apple Watch в 2015 году. Компания испытывает дополнительное давление, предлагая потребителям новую концепцию: смешанную реальность, которая объединяет виртуальную и дополненную реальность.

В настоящее время лидером этого рынка является Meta, несмотря на то, что популярность их устройства не так широка, как хотелось бы руководству компании.