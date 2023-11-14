Бывшие сотрудники Apple создали устройство, которое призвано заменить смартфоны

Двое бывших сотрудников Apple создали устройство, которое, по словам разработчиков, в будущем сможет заменить смартфоны и снизить зависимость людей от сенсорных экранов, передает The New York Times.

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Компания Humane основана супругами Имраном Чаудри и Бетани Бонджорно, которые ранее работали в Apple. Уволившись из компании, которая в настоящее время производит самые популярные в мире смартфоны, супруги сосредоточились на создании собственного устройства. Разработка заняла пять лет, а запуск сопровождался не только шумихой, но и получением 25 патентов на их технологии.

Имрану и Бетани также удалось привлечь 240 млн долларов инвестиций и заключить партнерское сотрудничество с такими компаниями, как OpenAI, Microsoft и Salesforce.

Их устройство получило название Ai Pin, что буквально означает "значок с искусственным интеллектом". Устройство действительно напоминает значок с маленьким экраном, который можно нацепить на рукав или лацкан пиджака. Ai Pin можно управлять вслух, отправляя ему команды. Устройство, в свою очередь, способно проецировать дисплей на ладонь человека.

Виртуальный помощник может мгновенно отправить текстовое сообщение, воспроизвести песню, сделать снимок, позвонить или перевести разговор в реальном времени на другой язык. Система опирается на искусственный интеллект.

При этом разработка все еще вызывает беспокойство у своих создателей. В технологической отрасли было создано немало устройств, которые не завоевали популярность у пользователей и в итоге были отправлены на "технологическое кладбище". Ожидается, что перспективы компании будут понятны после первых продаж, которые начнутся в следующем году.

В первый год компания планирует продать около 100 тысяч устройств, которые будут стоить 699 долларов. Кроме того, покупателям нужно будет приобретать подписку на виртуального помощника, которая обойдется в 24 доллара в месяц.