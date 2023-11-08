Intel может начать производить чипы для военных целей США

Компания Intel является главным кандидатом на получение государственного финансирования на миллиарды долларов, которое будет направлено на производство микрочипов, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщают источники WSJ, программа финансирования обозначена как "безопасный анклав". Она направлена на снижение зависимости вооруженных сил США от чипов, импортируемых из Восточной Азии, особенно из Тайваня.

По данным источников, программа на 53 млрд долларов, финансируемая в соответствии с Законом о чипах, принятым администрацией Байдена в прошлом году, может, по крайней мере частично, быть реализована на заводском комплексе Intel в Аризоне.

План программы иллюстрирует готовность Вашингтона вложить большие средства в частную промышленность для обеспечения поставок чипов, которые все чаще рассматриваются как опора геополитической и военной мощи. Чипы жизненно важны для искусственного интеллекта, ведения шпионажа и кибервойны, а также используются в новейших реактивных истребителях, ракетах и другом современном вооружении.

Администрация Байдена еще не установила точную сумму финансирования, которое будет доступно частным компаниям. Несколько человек, знакомых с ситуацией, заявили, что стоимость объектов может составлять от 3 до 4 млрд долларов, а деньги поступят за счет производственных грантов, выделенных в соответствии с Законом о чипах.

Повышение стабильности внутренних поставок чипов является одной из центральных целей Закона о чипах, который министр торговли Джина Раймондо назвала инвестицией в национальную безопасность. Этим летом министерство обороны США также подписало соглашение с министерством торговли, которое позволит двум ведомствам сотрудничать в части планирования финансирования проекта по производству чипов.