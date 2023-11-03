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Правительство Британии инвестирует 273 млн долларов в новый суперкомпьютер с ИИ

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Правительство Великобритании заявило, что инвестирует 273 млн долларов в суперкомпьютер с искусственным интеллектом. Таким образом, страна хочет стать одним из лидеров отрасли, передает CNBC.

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Бристольский университет займется разработкой суперкомпьютера, который уже получил название Isambard-AI в честь британского инженера XIX века Исамбарда Брюнеля. Это объявление было сделано во время британского саммита по безопасности искусственного интеллекта, который проходит в Блетчли-парке.

Правительство Великобритании заявило, что Isambard-AI станет самым совершенным компьютером в стране, а скорость его работы будет в десять раз превышать скорость самого мощного компьютера, существующего в настоящее время.

Компьютер будет оснащен 5448 суперчипами GH200 Grace Hopper, а также мощными чипами для технологий искусственного интеллекта от американской компании Nvidia, специализирующейся на высокопроизводительных вычислительных технологиях.

К разработке компьютера присоединится американский IT-гигант Hewlett Packard Enterprise. Новый суперкомпьютер будет работать одновременно с другим мощным устройством, которое сейчас разрабатывается Кембриджским университетом совместно с компанией Dell.

Правительство Великобритании надеется, что два объединенных суперкомпьютера могут ученым добиться прорыва в термоядерной энергетике и в здравоохранении.

По заявлению правительства, машины будут запущены летом 2024 года и помогут исследователям анализировать передовые модели искусственного интеллекта для проверки функций безопасности и достижения прорыва в разработке лекарств и чистой энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2043742-pravitelstvo-britanii-investiruet-273-mln-dollarov-v-novyy-superkompyuter-s-ii/

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