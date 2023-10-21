Google, Apple и Meta получили разрешение на использование новых радиоволн для VR-устройств
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Google, Meta и Apple получили одобрение властей США на использование радиоволн Wi-Fi для устройств с виртуальной и дополненной реальностью, передает Bloomberg.
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Компании Google, Apple и Meta получили одобрение регулирующих органов США на развертывание нового набора мобильных устройств виртуальной и дополненной реальности, включая очки. Согласно решению Федеральной комиссии по связи (FCC), компаниям будет разрешено прослушивать радиоволны, используемые устройствами с поддержкой Wi-Fi.
"Это радиоволна, благодаря которой можно разрабатывать новые технологии. Другими словами, это радиоволна будущего", — сказала председатель FCC Джессика Розенворсель.
Каждая из компаний в настоящее время работает над выпуском очков дополненной реальности, которые могут использовать диапазон 6 ГГц, например, для подключения к смартфону. Другие важные области применения данной радиоволны могут включать обмен навигационными данными между смартфонами и автомобилем, говорится в документах компаний FCC.
"Мы приветствуем решение FCC, позволяющее нашей компании и другим коллегам использовать беспроводные технологии для создания следующей волны вычислений", — заявил Кевин Мартин, вице-президент по политике в Северной Америке компании Meta.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2041850-google-apple-i-meta-poluchili-razreshenie-na-ispolzovanie-novyh-radiovoln-dlya-vr-ustroystv/