Google, Apple и Meta получили разрешение на использование новых радиоволн для VR-устройств

Google, Meta и Apple получили одобрение властей США на использование радиоволн Wi-Fi для устройств с виртуальной и дополненной реальностью, передает Bloomberg.

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Компании Google, Apple и Meta получили одобрение регулирующих органов США на развертывание нового набора мобильных устройств виртуальной и дополненной реальности, включая очки. Согласно решению Федеральной комиссии по связи (FCC), компаниям будет разрешено прослушивать радиоволны, используемые устройствами с поддержкой Wi-Fi.

"Это радиоволна, благодаря которой можно разрабатывать новые технологии. Другими словами, это радиоволна будущего", — сказала председатель FCC Джессика Розенворсель.

Каждая из компаний в настоящее время работает над выпуском очков дополненной реальности, которые могут использовать диапазон 6 ГГц, например, для подключения к смартфону. Другие важные области применения данной радиоволны могут включать обмен навигационными данными между смартфонами и автомобилем, говорится в документах компаний FCC.

"Мы приветствуем решение FCC, позволяющее нашей компании и другим коллегам использовать беспроводные технологии для создания следующей волны вычислений", — заявил Кевин Мартин, вице-президент по политике в Северной Америке компании Meta.