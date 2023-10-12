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Появление самовосстанавливающихся смартфонов к 2028 году спрогнозировали эксперты

Опубликовано:

Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты технологической отрасли спрогнозировали, что смартфоны с дисплеями, способными самостоятельно устранять неполадки, появятся на рынке уже к 2028 году, передает CNBC.

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Аналитическая компания CCS Insight представила обзор технологических прогнозов на 2024 год и предположила, что производители смартфонов начнут производить телефоны с самовосстанавливающимися дисплеями в течение следующих пяти лет. Этой цели можно достичь с помощью специального "нано-покрытия" на поверхности дисплея, которое будет трансформироваться в новый материал в случае удара или царапины.

"Это не прогнозы из научной фантастики, это наша реальность. Мы считаем, что самая большая проблема в этом деле — это составить правильные ожидания", — заявили аналитики CCS Insight.

Компании уже несколько лет говорят о внедрении такой технологии, которая позволит смартфонам самостоятельно устранять неполадки. Южнокорейский гигант LG заявлял о разработке подобной технологии еще в 2013 году. В 2017 году Motorola подала патент на экран, изготовленный из "полимера с памятью формы", который восстанавливается в случае, если на экране появляются трещины

Apple также получила патент на складной iPhone с крышкой дисплея, которая самофиксируется при повреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2040502-poyavlenie-samovosstanavlivayuschihsya-smartfonov-k-2028-godu-sprognozirovali-eksperty/

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