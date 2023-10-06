Apple исправила проблему с перегревом iPhone 15

Apple выпустила обновление программного обеспечения iOS 17. По данным компании, они исправили недочеты, которые приводили к перегреву новых смартфонов iPhone 15, передает Quartz.

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Согласно заявлению компании, в iOS 17.0.3 решена проблема, из-за которой iPhone мог нагреваться сильнее, чем ожидалось. В Apple также устранили проблемы, которые возникали у пользователей при запуске приложений Instagram и Uber. Ранее пользователи жаловались, что смартфоны нового поколения перегреваются настолько, что их просто невозможно держать в руках.

"Мы нашли несколько причин, которые могли привести к перегреву iPhone", — кратко заявили в Apple.

Перегрев новых моделей iPhone не является чем-то из ряда вон выходящим. Такое уже случалось с ранее выпущенными моделями в течение первых недель использования, однако после выпуска обновления программного обеспечения пользователи обычно не сталкивались с этими сложностями.

Представители Apple подчеркнули, что проблема не связана с новым процессором или титановым корпусом, который используется в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Apple также опровергла предположения, что проблема перегрева в новых моделях может быть связана с переходом от фирменного зарядного кабеля Lightning к порту USB-C, который компании пришлось использовать из-за требования европейских регулирующих органов.