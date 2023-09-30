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Разработчик ChatGPT начал переговоры с экс-дизайнером Apple о создании собственного устройства

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

OpenAI, компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple о создании устройства, которое будет подобно "iPhone в мире искусственного интеллекта", передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным источников FT, руководитель OpenAI Сэм Альтман обратился к компании LoveFrom, основанной дизайнером Джонатаном Айвом, покинувшим Apple в 2019 году. Согласно имеющейся информации, Альтман хочет сотрудничать с Айвом в части разработки первого потребительского устройства OpenAI. Переговоры прошли в студии Айва в Сан-Франциско.

Айв и Альтман надеются создать интуитивно понятный пользовательский интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом, подобно тому, как инновации iPhone в области сенсорных вычислений раскрыли потенциал массового рынка мобильного Интернета.

Утверждается, что создание устройства будет профинансировано японским конгломератом SoftBank, который готов вложить в эту сделку более миллиарда долларов. Источники FT сообщают, что обсуждения зашли достаточно далеко, но сама сделка до сих пор не согласована, и объявление о ней может быть сделано лишь через несколько месяцев. На создание самого устройства могут потребоваться годы.

Джонатан Айв сыграл центральную роль в запуске первого iPhone в 2007 году. В настоящее время рынок смартфонов замедляется, и аналитики делают ставку на то, какое устройство следующим перевернет рынок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2038731-razrabotchik-chatgpt-nachal-peregovory-s-eks-dizaynerom-apple-o-sozdanii-sobstvennogo-ustroystva/

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