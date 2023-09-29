Первые покупатели iPhone 15 Pro пожаловались на перегрев смартфона

Владельцы нового iPhone 15 Pro жалуются на перегрев смартфона от Apple. Это может стать проблемой для компании, которая всегда делает упор на высокие продажи новых поколений iPhone, передает The Wall Street Journal.

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Пользователи из США, Канады и Китая делятся отзывами в соцсетях, утверждая, что новые смартфоны от Apple нагреваются до такой степени, что держать их в руках становится некомфортно. В прошлом году о подобной проблеме также сообщали некоторые владельцы iPhone 14 Pro. Журналисты The Wall Street Journal, проводившие тестирование нового смартфона от Apple, также обратили внимание на сильный перегрев.

По словам пользователей, iPhone, как правило, начинает нагреваться во время зарядки или при слишком интенсивном и продолжительном использовании. Многие опасаются, что это может снизить производительность смартфона, и надеются, что компания устранит эту проблему в следующем обновлении своего программного обеспечения.

Минг-Чи Куо, аналитик TF International Securities, предполагает, что причина проблемы может быть связана с новой легкой конструкцией iPhone 15 Pro, которая не так эффективно рассеивает тепло, как это делали предыдущие модели. По его мнению, новая титановая рама, присутствующая только в моделях Pro, также может влиять на перегрев. Титан — плохой проводник, что затрудняет отвод тепла от телефона.

Эксперты The Wall Street Journal отмечают, что iPhone линейки Pro являются "дойной коровой" для Apple, поскольку эти дорогостоящие модели продаются даже в период спада спроса на смартфоны в мире. Если продажи iPhone 15 Pro снизятся из-за этой проблемы, это может отрицательно сказаться на общем финансовом положении компании.