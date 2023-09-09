Чиновникам в Китае могут запретить пользоваться iPhone

Китай планирует запретить чиновникам использовать iPhone. В настоящее время смартфоны от Apple запрещены к использованию лишь сотрудникам секретных подразделений. Это не самая лучшая новость для технологической компании, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, несколько государственных агентств инструктировали своих сотрудников не брать на работу устройства от Apple. Ожидается, что в ближайшие месяцы данный запрет будет на официальном уровне введен для работников государственных управлений и других контролируемых государством компаний и организаций.

Если данный запрет действительно будет введен, это будет означать кульминацию многолетних усилий Пекина по искоренению использования иностранных устройств в пользу устройств местных компаний. Этот шаг также отражает планы чиновников Китая по снижению зависимости китайского рынка от американского программного обеспечения и микросхем.

Кроме того, запрет может серьезно подорвать позиции Apple на мировом рынке. Пятая часть доходов компании поступает именно из Китая. Здесь же компания производит большую часть iPhone. Официальных сообщений о введении данного запрета пока не было озвучено.