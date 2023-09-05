Когда необходимо менять старый iPhone на новую модель, рассказали эксперты

iPhone. Иллюстративное фото: Piyas Biswas / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Стоит ли менять свой iPhone на новую модель, если ваш смартфон все еще исправно работает? В преддверии презентации iPhone 15 эксперты The Wall Street Journal дали несколько советов владельцам смартфонов от Apple.

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Сентябрь традиционно считается месяцем Apple. Именно в это время лидер технологического рынка обычно презентует свою главную новинку года — новую модель iPhone. При этом эксперты The Wall Street Journal отмечают, что решение об обновлении iPhone до новой модели должно приниматься на основании трех факторов: состояния нынешнего телефона, совместимости с предстоящим обновлением iOS и уникальных функций новой модели.

Эксперты говорят, что если вашему iPhone два или три года и он работает нормально, то вы, вероятно, сможете проработать с ним еще год или два. Что делать владельцу смартфона, если ему кажется, что его старый iPhone слишком быстро разряжается? Является ли это причиной для покупки нового смартфона? Эксперты говорят, что причиной, скорее всего, является некорректная работа батареи, и решением может стать покупка не нового телефона, а новой батареи.

Литий-ионные аккумуляторы iPhone со временем разряжаются. Примерно через два года (технически это 500 полных циклов зарядки) производительность iPhone может снизиться. Если максимальная емкость вашего аккумулятора ниже 80%, Apple рекомендует заменить его.

Сертифицированная замена батареи от Apple стоит намного дешевле, чем новый телефон. Обычно она обходится в 89 долларов. Чтобы оценить состояние аккумулятора, выберите "Настройки" > "Аккумулятор" > "Состояние аккумулятора и зарядка".

Что касается будущего обновления iOS, то у экспертов есть плохая новость для владельцев iPhone 8, 8 Plus и X. Эти телефоны уже не выдержат следующего большого обновления программного обеспечения. При этом очень важно, чтобы телефон мог обновиться до последней версии iOS.

Обновленное ПО предоставляет новые функции, а также важные обновления безопасности и исправления ошибок. Использование устаревшего программного обеспечения может снизить производительность и подвергнуть опасности ваши данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2035130-kogda-neobhodimo-menyat-staryy-iphone-na-novuyu-model-rasskazali-eksperty/