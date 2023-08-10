Грузовик Cybertruck от Tesla готовят к выпуску к концу 2023 года

Грузовик Cybertruck от Tesla. Фото.: Nic Coury/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск назвал Cybertruck, грузовик от Tesla, лучшим товаром всех времен. Ожидается, что грузовик будет выпущен на рынок к концу 2023 года с отставанием от графика на два года, сообщает The Wall Street Journal.

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В Tesla Cybertruck называют переосмыслением классического американского пикапа. Грузовик будет иметь характерный внешний вид и корпус из неокрашенной нержавеющей стали. Эксперты отмечают, что оставшаяся часть 2023 года должна стать критически важной для Cybertruck, который долгое время разрабатывался инженерами Tesla. Грузовик ожидают последние испытания, которые покажут, готова ли модель для выпуска на рынок.

Cybertruck должен стать первой за три года новинкой от Tesla. Выход Cybertruck на рынок неоднократно откладывался из-за изменений конструкции грузовика, перерасхода средств и неопределенности в связи с пандемией.

Ожидается, что электрический грузовик должен изменить представления потребителей о классическом внедорожнике. Некоторые эксперты отрасли опасаются, что слишком оригинальный вид грузовика повлияет на его популярность среди покупателей. Инвесторы делают ставку на то, что выпуск Cybertruck даст новый импульс развитию Tesla.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2031787-gruzovik-cybertruck-ot-tesla-gotovyat-k-vypusku-k-kontsu-2023-goda/