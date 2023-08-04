Meta исследует, почему "умные" очки не добились популярности у пользователей

"Умные очки". Иллюстративное фото: pixabay.com

"Умные" очки, выпущенные в партнерстве Meta и RayBan два года назад, так и не смогли завоевать массовую популярность. Более того, многие покупатели хотят вернуть товар в магазин, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщается во внутренних документах Meta, оказавшихся в распоряжении журналистов The Wall Street Journal, менее 10% покупателей, купивших "умные" очки с сентября 2021 года, на полноценной основе используют это устройство. Meta возлагала большие надежды на очки, которые помогают пользователям делать фотографии и слушать музыку. Компания надеялась, что классический дизайн RayBan сделает устройство еще более популярным.

Однако эти надежды не оправдались. Если пользуются устройством всего 10% покупателей, то возвращают "умные" очки в магазин примерно 13% покупателей. Среди основных причин возврата называют проблемы с подключением, сложности с импортированием медиафайлов и проблемы с голосовыми командами.

"Нам необходимо лучше исследовать, почему пользователи перестают использовать свои очки. Важно показать, что мы постоянно внедряем в устройство новые функции и с помощью этого повысить вовлеченность пользователей", — говорится в документе.

Представители Meta отказались официально комментировать проблемы, которые компания испытывает в отношении "умных" очков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2031114-meta-issleduet-pochemu-umnye-ochki-ne-dobilis-populyarnosti-u-polzovateley/