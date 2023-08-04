Дети и смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Лимит на использование смартфонов детьми хотят ввести в Китае. Это известие мгновенно обрушило акции китайских технологических компаний, поскольку им придется еще строже следить за содержанием контента, передает Quartz.

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Управление киберпространства Китая (CAC) заявило о возможном введении правил, ограничивающих использование смартфонов лицами до 18 лет. Закон предусматривает создание второстепенного режима на всех смартфонах, с помощью которого можно было бы ограничить доступ детей к интернету.

Предлагаемые правила фактически запретят использование смартфонов детьми в период с 22:00 до 6:00, а также ограничат время использования смартфонов в зависимости от возраста. Дети в возрасте до 8 лет будут ограничены 40 минутами экранного времени в день, дети от 8 до 16 лет — одним часом, а подростки от 16 до 18 — двумя часами. В CAC заявили, что исключение будет сделано для образовательных и экстренных служб.

Акции китайских технологических компаний мгновенно упали после этой новости. Акции Alibaba подешевели на 5%, Tencent и Baidu — на 4%. Эксперты говорят, что компаниям придется еще строже и тщательнее следить за своим контентом, ориентированным на молодежь.

Согласно данным организации Freedom House, в 2022 году Китай занял первое место в мире в рейтинге стран, ограничивающих цифровую свободу граждан. Китай занял эту позицию восьмой год подряд. Законопроект находится на стадии публичного обсуждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2031112-limit-na-ispolzovanie-smartfonov-detmi-hotyat-vvesti-v-kitae/