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Дизайн мечты и новый разъем: каким будет iPhone 15

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Человек фотографирует офис Apple
Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple готовится представить iPhone 15, а также новую модель "умных" часов Apple Watch уже через несколько недель. По мнению экспертов, новая модель смартфона станет шагом к "iPhone мечты" по версии дизайнеров Apple, передает Bloomberg.

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Дизайнеры Apple давно мечтали о действительно полноэкранном iPhone — без рамок вокруг дисплея и без вырезов для камер или сенсоров. Выпустив этой осенью iPhone 15, Apple сделает еще один шаг к этой цели. Процесс отказа от лишних кнопок начался еще в 2017 году, когда компания выпустила iPhone X. В этой модели экран впервые стал достаточно широким. Еще один шаг был сделан в 2020 году с запуском iPhone 12, у которого были еще более тонкие рамки, чем у X, XS и 11.

В новой модели iPhone будут два больших изменения, которые приблизят Apple к достижению цели "iPhone мечты". В стандартных моделях iPhone 15 выемка будет заменена на Dynamic Island (небольшой овальный вырез под камеру на экране, который может плавно менять форму и размер, превращаясь в элемент интерфейса). Дисплеи смартфонов моделей Pro и Pro Max будут изготовлены с использованием новой технологии: литье под низким давлением или LIPO, как его называют внутри Apple.

iPhone 15 и 15 Pro также получат ряд других новых функций, что станет самым большим обновлением с тех пор, как три года назад устройства Apple начали поддерживать 5G. Вместо разъема Lightning в моделях iPhone теперь будет USB-C.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2030669-dizayn-mechty-i-novyy-razem-kakim-budet-iphone-15/

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