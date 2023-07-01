Испытания первого аэротакси пройдут в Калифорнии

Самолет Joby Aviation. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Электрические летающие такси Joby Aviation получили одобрение регулирующих органов на проведение летных испытаний. Это позволит компании запустить эксплуатацию своих устройств в 2025 году, передает Quartz.

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Калифорнийский производитель заявил, что Федеральное управление гражданской авиации выдало компании разрешение на испытания первого прототипа самолета, работающего от электричества. Именно эту модель Joby Aviation планирует использовать в качестве аэротакси.

В настоящее время планируется поставить два самолета на авиабазу военно-воздушных сил США "Эдвардс" в 2024 году в рамках контракта Министерства обороны США с ВВС США на 131 млн долларов. Электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) планируется использовать для пассажирских и грузовых перевозок.

Следующим шагом является запуск коммерческих пассажирских перевозок, которые, как ожидается, начнутся в 2025 году. С этой целью Joby уже заключила партнерское соглашение с Delta Airlines для перевозки пассажиров в аэропорты и из них.

Калифорния — не единственное место, где eVTOL готовятся к взлету. Следующим летом Франция планирует подготовить парк электрических аэротакси для поездок по Парижу во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2026944-ispytaniya-pervogo-aerotaksi-proydut-v-kalifornii/