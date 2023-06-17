Завод по сборке iPhone в Китае переключится на производство электрокаров

Логотипы Apple и Foxconn. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Крупнейший китайский завод по сборке iPhone переключится с производства смартфонов на электромобили из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Компания Foxconn делает большие ставки на развитие нового направления и перестраивает цепочки поставок, сообщает BBC.

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Глава Foxconn Янг Лю, рассказал, что именно производство электрокаров будет стимулировать рост компании в ближайшее десятилетие. Он отметил, что в свете усиления напряженности между США и Китаем представители бизнеса должны готовиться к худшему сценарию. Лю выразил надежду, что лидеры обеих стран будут помнить о мире и стабильности, но как глава компании он должен рассмотреть возможные действия в случае неблагоприятного развития событий.

Одним из основных шагов, которые Foxconn собирается предпринять в ближайшее время, является перемещение ключевых производственных мощностей из Китая в Мексику и Вьетнам. Вероятно, это затронет серверы Foxconn.

Foxconn начала свою деятельность в 1974 году с производства комплектующих для телевизоров. В настоящее время она является одной из самых влиятельных технологических компаний в мире с годовым доходом в 200 миллиардов долларов. Foxconn известна в первую очередь как основной производитель продукции Apple, включая iPhone и iMac, но среди ее клиентов также присутствуют Microsoft, Sony, Dell и Amazon.

Обострение отношений между Китаем и США создает нестабильность для компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2025071-zavod-po-sborke-iphone-v-kitae-pereklyuchitsya-na-proizvodstvo-elektrokarov/