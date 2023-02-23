Можно ли выгодно продать iPhone первого поколения, рассказали эксперты
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Можно ли продать старую модель iPhone и заработать на этом? В феврале на аукционе в США был продан iPhone первого поколения, произведенный в 2007 году. Его аукционная цена более чем в 100 раз превысила стоимость телефона, за которую он был куплен. Однако такое возможно, только если телефон все эти годы хранился в нераспечатанной оригинальной упаковке, передает BBC.
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Жительница США Карен Грин продала на аукционе iPhone первого поколения за 63 356,40 долларов. Женщина не ожидала, что может получить за телефон больше 50 тысяч долларов. При этом аукционная стоимость телефона более чем в 100 раз превысила изначальную. В 2007 году такой iPhone можно было приобрести за 599 долларов. Карен получила этот телефон в подарок от друзей в 2007 году. Однако в тот момент у нее уже был новый телефон. Она решила отложить подарок и не распечатывать его.
"Обнаружить оригинальную модель iPhone первого поколения, выпущенную в 2007 году, при этом совершенно новую с неповрежденной заводской пломбой — это большая редкость", — заявил Марк Монтеро из LCG Auctions.
Преданные поклонники Apple готовы заплатить большие деньги за оригинальные продукты компании первого поколения. Однако чтобы продать старый телефон и компьютер Apple, нужно, чтобы устройство было абсолютно новым и ни разу не использованным.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2010393-mozhno-li-vygodno-prodat-iphone-pervogo-pokoleniya-rasskazali-eksperty/