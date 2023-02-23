Можно ли выгодно продать iPhone первого поколения, рассказали эксперты

iPhone первого поколения. Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Можно ли продать старую модель iPhone и заработать на этом? В феврале на аукционе в США был продан iPhone первого поколения, произведенный в 2007 году. Его аукционная цена более чем в 100 раз превысила стоимость телефона, за которую он был куплен. Однако такое возможно, только если телефон все эти годы хранился в нераспечатанной оригинальной упаковке, передает BBC.

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Жительница США Карен Грин продала на аукционе iPhone первого поколения за ​​63 356,40 долларов. Женщина не ожидала, что может получить за телефон больше 50 тысяч долларов. При этом аукционная стоимость телефона более чем в 100 раз превысила изначальную. В 2007 году такой iPhone можно было приобрести за 599 долларов. Карен получила этот телефон в подарок от друзей в 2007 году. Однако в тот момент у нее уже был новый телефон. Она решила отложить подарок и не распечатывать его.

"Обнаружить оригинальную модель iPhone первого поколения, выпущенную в 2007 году, при этом совершенно новую с неповрежденной заводской пломбой — это большая редкость", — заявил Марк Монтеро из LCG Auctions.

Преданные поклонники Apple готовы заплатить большие деньги за оригинальные продукты компании первого поколения. Однако чтобы продать старый телефон и компьютер Apple, нужно, чтобы устройство было абсолютно новым и ни разу не использованным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2010393-mozhno-li-vygodno-prodat-iphone-pervogo-pokoleniya-rasskazali-eksperty/