Продажа электромобилей "Москвич" стартовала в России

Электромобиль "Москвич 3е". Фото: t.me/ZavodMoskvich

В России сегодня стартовали продажи электрической версии знаменитого "Москвича". Цены на авто начинаются от 3,2 млн рублей, то есть 20 млн тенге.

Как сообщает ТАСС, пока автомобили доступны в нескольких автосалонах Москвы и на сайте официальных дилеров. Цены на авто - от 3,2 млн рублей (20,4 млн тенге) до 3,5 млн рублей (21,7 млн тенге).

Как ранее сообщало РИА Новости, серийное производство кроссовера "Москвич 3" было запущено в России 23 ноября.

Электромобили "Москвич 3е". Фото: t.me/ZavodMoskvich

Отмечается, что завод, на котором выпускают "Москвич", ранее принадлежал французскому автоконцерну Renault. В мае прошлого года автоконцерн передал свой завод правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич".

Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

По данным РБК, новый "Москвич" выпущен в двух версиях: электрической - "Москвич 3е" и бензиновой - "Москвич 3".

"Фактически новинка представляет собой перелицованный китайский JAC JS4 (он же Sehol X4) и оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 210 Н·м. Такой агрегат может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач либо вариатором", – говорится в материале.

Электрическая версия кроссовера "Москвич 3е" получила один электродвигатель и на одном заряде может проехать 410 км. У автомобиля имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет подзарядить батареи с 30 до 80% за 45 минут.

На сайте Tadviser.ru также сообщается, что новые модели "Москвич 3" и "Москвич 3e" - это перелицованные JS4 и E40X китайской фирмы JAC. Мощность электрической версии авто - 68 лошадиных сил.

Размеры у двух моделей одинаковые: длина - 4410 мм, ширина - 1800 мм, высота - 1660 мм, колесная база - 2620 мм. Местом производства в документах значится Московский автозавод "Москвич", однако заявителем в ОТТС прописан "КамАЗ", который выступает куратором проекта.

"Москвич 3е" оснащен электромотором SY Power TZ200XSIEM1 и тяговой батареей Sinoev 21011S4C4 емкостью 187 А·ч. Запас хода на одном полном заряде - 410 км.

Снаряженная масса бензинового "Москвича" - 1,4 тыс. кг, электрического - 1,8 тыс. кг. Исходя из соотношения массы и мощности, специалисты считают, что от динамических характеристик "Москвича 3e" не стоит ждать высоких показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2008313-prodazha-elektromobiley-moskvich-startovala-v-rossii/