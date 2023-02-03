Samsung разрабатывает гарнитуру дополненной реальности совместно с Google

Samsung. Иллюстративное фото: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Samsung объявила о планах по выпуску устройств расширенной реальности. В разработке новых продуктов компании помогут такие ключевые партнеры, как Google и Qualcomm, передает The Washington Post.

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Samsung Electronics представила три новых смартфона Galaxy S23, а также несколько ноутбуков. Также компания объявила о разработке новых продуктов расширенной реальности совместно с ключевыми партнерами Google и Qualcomm.

Расширенная реальность, или XR, — это общий термин для описания нескольких связанных технологий, которые включают в себя виртуальную реальность, дополненную реальность и смешанную реальность. Samsung не уточнила, что именно будет разрабатывать, однако можно предположить, что это будет гарнитура. Президент и глава подразделения Samsung по мобильному опыту Тэ Мун Ро заявил, что компания еще не закончила разработку нового оборудования, но уже близка к этому.

"Мы пытались определить, с какой платформой будем работать. И, в конце концов, мы решили, что это будет Google", — добавил Ро, имея в виду новую, ранее не анонсированную версию операционной системы Android, предназначенную специально для подобных устройств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2007745-samsung-razrabatyvaet-garnituru-dopolnennoy-realnosti-sovmestno-s-google/