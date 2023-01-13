Bloomberg: Apple может выпустить MacBook с сенсорным экраном в 2025 году

MacBook. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Apple может добавить сенсорный экран в компьютеры MacBook нового поколения. Это будет сделано, несмотря на то, что основатель компании Стив Джобс в свое время раскритиковал эту идею, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, инженеры Apple активно разрабатывают ноутбук с сенсорным экраном. Компания серьезно настроена выпустить MacBook с новой функцией. Когда-то основатель компании Стив Джобс (ушел из жизни в 2011 году) назвал эту идею "эргономически ужасной".

Более десяти лет компания утверждала, что сенсорные экраны плохо сочетаются с самой идеей ноутбука. В компании заявляли, что iPad — это лучший вариант для тех, кому необходим сенсорный интерфейс. Однако конкуренты все чаще стали выпускать компьютеры с сенсорным экраном. В конце концов, Apple пришлось сделать то же самое.

Ожидается, что компания может выпустить первый MacBook с сенсорным экраном в 2025 году в рамках крупного обновления линейки MacBook Pro.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2005089-bloomberg-apple-mozhet-vypustit-macbook-s-sensornym-ekranom-v-2025-godu/