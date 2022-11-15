Эксперты предположили, какой будет гарнитура дополненной реальности от Apple
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Apple активно разрабатывает собственную гарнитуру дополненной реальности. Эксперты говорят, что вакансии, которые публикует компания, проливают свет на дальнейшие планы Apple по внедрению новой гарнитуры, передает Bloomberg.
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Следующий громкий продукт Apple, гарнитура дополненной реальности, появится на рынке не раньше 2023 года. При этом списки вакансий и кадровые изменения в компании дают представление о некоторых возможностях нового устройства. Что известно уже сейчас? Гарнитура будет стоить от двух до трех тысяч долларов, поскольку она будет оснащена чипом M2, который устанавливается на компьютеры MacPro. Кроме того, в устройстве будет установлено более десяти камер.
Работать гарнитура будет на основе новой операционной системы realityOS, которая будет включать в себя версии основных приложений Apple (Сообщения, FaceTime и Карты). Первая версия операционной системы под кодовым названием Oak находится на внутренней доработке и должна быть готова для нового оборудования в следующем году.
Вакансии компании указывают на то, что Apple наращивает силы для того, чтобы поддержать устройство контентом. Компания ищет производителя программного обеспечения с опытом работы с визуальными эффектами, который также сможет создавать цифровой контент для дополненной и виртуальной реальности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1997047-eksperty-predpolozhili-kakoy-budet-garnitura-dopolnennoy-realnosti-ot-apple/