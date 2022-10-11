Новые устройства от Apple отправляют сообщения с ложной тревогой в экстренные службы

Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Владельцы iPhone 14 и новых моделей часов Apple Watch жалуются на то, что новые смартфоны и "умные" часы от Apple некорректно запускают функцию связи со службами экстренного реагирования. Так, экстренные службы получают сигналы с телефонов людей, которые катаются на аттракционах, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

39-летняя Сара Уайт из Цинциннати отправилась в парк развлечений Kings Island вместе со своей семьей. Женщина решила прокатиться на американских горках, свой iPhone 14 она положила в поясную сумку. Сара рассказывает, что аттракцион доставил ей массу удовольствия. Но достав из сумки телефон, женщина обнаружила десяток пропущенных звонков от диспетчера службы экстренного реагирования. Сара рассказывает, что она была в шоке.

Как оказалось, смартфон воспринял катание на аттракционе как угрозу жизни своего владельца и отправил сообщение в Коммуникационный центр округа Уоррен. Сообщение, которое получили работники центра, звучало так: "Владелец этого iPhone попал в серьезную автомобильную аварию".

Эксперты говорят, что излишняя чувствительность новой функции устройств от Apple создает сразу несколько проблем. Во-первых, она отвлекает экстренные службы от действительно важных сообщений. Во-вторых, телефон может отправить подобное сообщение людям, которые включены в список "контактов на случай ЧП", что тоже спровоцирует панику.

Представитель Apple заявил, что алгоритм реагирования на экстренные ситуации разработан с использованием миллионов данных об авариях. Он добавил, что эта функция "чрезвычайно точна в обнаружении серьезных сбоев" и что компания минимизировала вероятность ложных срабатываний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1991913-novye-ustroystva-ot-apple-otpravlyayut-soobscheniya-s-lozhnoy-trevogoy-v-ekstrennye-sluzhby/