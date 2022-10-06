Европарламент проголосовал за закон о едином типе зарядных устройств для всех смартфонов

Кабель USB-C. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европарламент проголосовал за закон, требующий, чтобы все новые портативные устройства использовали один и тот же тип зарядного кабеля с 2024 года. Это может стать большой проблемой для Apple, которая выпускает устройства с уникальным разъемом для зарядных устройств, передает BBC.

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Все смартфоны и планшеты, которые продаются на территории Евросоюза (в том числе iPhone и iPad), должны иметь разъем для зарядки USB-C с 2024 года. Производители ноутбуков должны будут внести изменения в свои устройства с 2026 года. "За" принятие закона проголосовало 602 депутата, "против" — 13, восемь человек воздержалось. Ожидается, что государства-члены дадут одобрение 24 октября, прежде чем закон будет подписан в Парламенте. Больше всего проблем новый закон может доставить Apple. Компания использует специальное уникальное зарядное устройство, а также собственный тип разъема Lightning в своих iPhone и iPad. Когда проект закона был представлен в сентябре 2021 года, в Apple заявили, что строгое регулирование скорее душит инновации, чем поощряет их. По мнению руководства компании, все это нанесет вред потребителям в Европе и во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1991171-evroparlament-progolosoval-za-zakon-o-edinom-tipe-zaryadnyh-ustroystv-dlya-vseh-smartfonov/