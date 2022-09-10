Первый дрон для доставки по воздуху получил одобрение в США

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Первый дрон для осуществления доставки по воздуху получил одобрение от авиационного регулятора США. Технические характеристики квадрокоптера M2 Matternet признаны безопасными для коммерческого использования, передает Bloomberg.

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Авиационные регуляторы США одобрили дизайн первого дрона, созданного специально для доставки посылок, что является важным шагом вперед для молодой индустрии беспилотной доставки. Модель M2 компании Matternet, способная перевозить груз весом 1,8 кг, считается безопасной и надежной, говорится в заявлении Федерального авиационного управления.

Разрешение регулирующих органов являлось главным препятствием на пути использования дронов в коммерческих целях. Это первый сертификат, выданный Управлением беспилотному транспортному средству, с тех пор, как дроны стали широко использоваться почти десять лет назад. В прошлом агентство выдавало лишь разрешения на разработку беспилотных летательных аппаратов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1986996-pervyy-dron-dlya-dostavki-po-vozduhu-poluchil-odobrenie-v-ssha/