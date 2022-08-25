"Летающие" электролодки из Швеции получат аккумулятор как в электромобиле

Иллюстративное фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images

Шведский производитель электромобилей Polestar поставит аккумуляторы для "летающих" электрических лодок от Candela. Таким образом, морской транспорт может стать более экологичным и оказывать меньше вредного воздействия на окружающую среду, передает CNBC.

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Polestar, компания занимающаяся производством электромобилей, заключает долгосрочное сотрудничество с Candela, шведским производителем электролодок на подводных крыльях. Представители Candela заявили, что это сотрудничество позволит компании использовать самые современные технологии и увеличить производство своих электрических лодок.

Компания Candela, основанная в 2014 году, использует подводные крылья для того, чтобы поднимать корпус лодки над поверхностью воды во время движения. Благодаря этому компания называет свои лодки "летающими" над водой.

"Чтобы сделать электрические лодки популярными, нам нужно строить тысячи таких лодок каждый год. Работая вместе с Polestar, мы можем перенести масштабы производства и разработки мирового класса из автомобильной промышленности в морской сектор", — сказал генеральный директор Candela Густав Хассельског.

Специалисты отмечают, что морской транспорт, как и все другие виды транспорта, оказывает значительное воздействие на окружающую среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1984571-letayuschie-elektrolodki-iz-shvetsii-poluchat-akkumulyator-kak-v-elektromobile/