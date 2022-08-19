Американцев предупредили об опасности тестирования автономного режима Tesla

Иллюстративное фото: pixabay.com

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) призвало граждан не рисковать жизнями своих детей ради того, чтобы проверить систему автономного управления автомобилями Tesla. По мнению регулятора, многие захотят повторить рискованный эксперимент из популярного в Сети видеоролика, передает Bloomberg.

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Представители NHTSA заявили, что прибегают к регламентируемым и безопасным процедурам для того, чтобы тестировать новые технологии, используемые в транспортных средствах. Самостоятельная попытка такого тестирования может быть опасной.

Это сообщение появилось после того, как в Сети распространили 10-минутное видео, снятое в салоне электромобиля Tesla. На видео владелец машины тестировал режим автономного вождения во дворе жилого дома. Он обратил внимание, что транспортное средство стало двигаться медленнее, приближаясь к ребенку, а потом и вовсе остановилось.

В NHTSA отметили, что ни одна новейшая технология не стоит того, чтобы ради ее тестирования можно было рисковать человеческой жизнью. Чиновники также напомнили, что ни одно транспортное средство, доступное для покупки в настоящее время, не способно на полноценную работу в автономном режиме. Представители Tesla не отреагировали на это заявление и не дали ответного комментария.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1983723-amerikantsev-predupredili-ob-opasnosti-testirovaniya-avtonomnogo-rezhima-tesla/