Эксперты: eSIM заменят традиционные SIM-карты

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Традиционные SIM-карты уходят в прошлое. Им на смену приходят цифровые eSIM, которые позволят быстро переключаться между операторами связи и выбирать самые выгодные условия. По мнению представителей отрасли, это является естественным процессом развития, передает The Wall Street Journal.

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Миллионы людей уже перешли с физических SIM-карт на цифровые и, по словам специалистов, в скором времени этому примеру последуют все. SIM-карты заменят их цифровые аналоги, известные как eSIM. Достаточно будет установить специальное приложение или просканировать QR-код. Программное обеспечение мгновенно подключит вас к нужному тарифу, и вы сможете пользоваться всеми выбранными услугами.

Для производителей смартфонов это также является плюсом, поскольку теперь им не нужно предусматривать слот для SIM-карты в своем устройстве. Благодаря этому они смогут выпускать более изящные модели. eSIM также позволит иметь два телефонных номера на своем устройстве. Например, один использовать для рабочих звонков, а второй — для личных целей.

Три крупнейших американских провайдера связи, T-Mobile, AT&T и Verizon, говорят, что приближается эра "безкарточного" будущего.

"Это естественная эволюция. Благодаря этому в будущем людям будет намного проще пользоваться смартфонами", — сказал Джефф Ховард, вице-президент AT&T.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1978956-eksperty-esim-zamenyat-zamenyat-traditsionnye-sim-karty/