Поставщик чипов для Apple сообщил о рекордном росте прибыли

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Крупнейший в мире производитель микросхем сообщил о рекордной прибыли во втором квартале 2022 года. Таким образом, компания TSMC развеивает опасения по поводу слабого спроса на полупроводники из-за глобальной инфляции, передает CNBC.

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Выручка TSMC за первый квартал 2022 года составила 534,14 млрд тайваньских долларов (18,16 млрд долларов США), что на 43,5% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль составила 237,03 млрд тайваньских долларов (792.2 млрд долларов США), что на 76,4% больше по сравнению с прошлым годом и превышает прогнозы аналитиков. Это был рекордный для компании квартал с точки зрения чистой прибыли.

TSMC является основным поставщиком чипов для Apple. В компании заявили, что выручка в третьем квартале составит от 19,8 до 20,6 млрд долларов по сравнению с 14,8 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Однако генеральный директор TSMC Си Вэй сказал, что некоторые капитальные затраты компании будут "перенесены на 2023 год". Он сослался на "более серьезные проблемы в цепочках поставок", которые увеличивают сроки поставок некоторого оборудования для производства микросхем.

Однако результаты TSMC развеяли опасения аналитиков относительно рынка полупроводников. Се Хо Нг, аналитик China Renaissance, заявил, что компания будет расти, даже если рынок полупроводников ослабится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1978661-postavschik-chipov-dlya-apple-soobschil-o-rekordnom-roste-pribyli/