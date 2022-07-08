Bloomberg: Apple выпустит "умные" часы для экстремального спорта

Apple Watch. Иллюстративное фото: Pixabay

Apple выпустит новые "умные" часы для занятия экстремальными видами спорта. Новая модель будет иметь большой экран и металлический корпус, а также более длительный период работы в автономном режиме, передает Bloomberg.

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Технологический гигант Apple планирует выпустить "умные" часы с большим экраном, высокопроизводительной батареей и прочным металлическим корпусом. Как сообщают источники Bloomberg, новая модель Apple Watch будет предназначена для всех любителей экстремальных видов спорта.

Новые часы могут быть представлены уже к концу этого года. Площадь экрана этой модели будет на 7% больше, чем у самых больших моделей Apple Watch, выпускаемых в настоящее время. Дисплей будет иметь разрешение около 410 × 502 пикселей и сохранит ту же резкость, что и существующие модели. Увеличение размера дисплея в новой модели станет третьим в истории Apple Watch. Впервые компания сделала это в 2018 году, выпустив часы модели Series 4. Во второй раз это произошло в прошлом году с моделью Series 7. Apple отказалась от официального комментария этой новости.

Apple Watch, впервые выпущенные в 2015 году, стали ключевым элементом аппаратной линейки Apple. Часы входят в подразделение портативных устройств, товаров для дома и аксессуаров, которое в прошлом году принесло компании 38,4 млрд долларов (10% от общего дохода).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1977318-bloomberg-apple-vypustit-umnye-chasy-dlya-ekstremalnogo-sporta/