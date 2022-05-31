Новые функции iPhone 14 предсказали аналитики

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Какие обновления ожидают пользователей iPhone в ближайшее время? Аналитики предсказывают, что в новой версии iOS будет обновлен экран блокировки. Изменения также коснутся системы отправки сообщений и приложения «Здоровье», передает Bloomberg.

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Ежегодная всемирная конференция разработчиков от Apple состоится через неделю. На этом мероприятии компания рассказывает о своей стратегии в области программного обеспечения. Обычно на конференции также представляют новую версию операционной системы iOS.

Как сообщают аналитики Bloomberg, новая версия iOS 16 может преподнести пользователям много сюрпризов. В частности, будет обновлено приложение «Здоровье», а также функции отправки сообщений и экран блокировки. По данным аналитиков, в iPhone 14 на базе iOS 16 будет встроена поддержка постоянно включенного экрана блокировки, которую Apple изначально планировала внедрить уже в iPhone 13.

Эта функция позволит смартфону значительно снизить частоту кадров на экране блокировки. Ожидается, что режим постоянно включенного экрана будет доступен только в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1971618-novye-funktsii-iphone-14-predskazali-analitiki/