Apple представила новые iPhone SE, iPad Air и Mac Studio

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple представила потребителям новый iPad Air, мощный компьютер Mac Studio и новое поколение смартфона iPhone SE, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Цена iPhone SE в 429 долларов превосходит стоимость аналогичной модели, выпущенной в 2020 году. Тот SE мог обойтись покупателям в 399 долларов. Но это по-прежнему один из самых дешевых смартфонов, когда-либо выпущенных Apple. С поправкой на инфляцию, iPhone SE 2022 года стоит дешевле, чем самый первый iPhone. По данным калькулятора инфляции Бюро трудовой статистики США, базовую модель оригинального iPhone осенью 2007 года можно было купить за 499 долларов. В 2022 году эта же модель стоила бы 673 доллара. Новый iPhone SE оснащен технологией 5G, а также новейшим процессором А15. По словам генерального директора Apple Тима Кука, новый SE также имеет "одну из лучших камер, когда-либо существовавших в iPhone".

Новый смартфон будет доступен в черном, белом и красном цветах. Модель с 64 ГБ памяти будет стоить 429 долларов, модели на 128 ГБ и 256 ГБ — 479 и 579 долларов соответственно. На сегодняшний день это самый дешевый смартфон в линейке Apple. Самый дорогой телефон — iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти стоит почти на 1200 долларов дороже, 1599 долларов.

Также компания презентовала первую за последние несколько лет новинку. Mac Studio — настольный компьютер без дисплея. Это кубический алюминиевый корпус с портами USB-C и слотом для SD-карты на передней панели. Он выше, чем существующий Mac Mini. Дополнительная высота используется для больших вентиляторов, которые помогают снизить температуру компьютера. В Mac Studio используется собственный высокопроизводительный процессор Apple, M1 Ultra, который, по словам компании, обладает большей мощностью, чем существующие чипы M1. Apple также анонсировала отдельный 27-дюймовый дисплей Studio Display, оснащенный чипом (также производства Apple), динамиками и встроенной камерой.

В компании также сообщили, что перевели все продукты линейки Mac на чипы, произведенные дочерней компанией Apple Silicon. Ранее, как и многие технологические гиганты, Apple столкнулась с дефицитом чипов из-за COVID-19. На процессоре Apple M1 теперь также работает планшет среднего класса iPad Air. Ранее эту технологию использовали только в более дорогих моделях iPad Pro и MacBook Air. Новый планшет также поддерживает 5G. Его фронтальная камера была модернизирована до 12 мегапикселей с широкоугольным объективом. Новый iPad будет стоить 599 долларов, так же, как и предыдущая модель. В последний раз линейка iPad обновлялась в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1959852-apple-predstavila-novye-iphone-se-ipad-air-i-mac-studio/