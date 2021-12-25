Apple выпустит беспилотный автомобиль к 2025 году

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2022 год должен стать поворотным в работе Apple над полностью автономным беспилотным автомобилем. Темпы работы будут ускорены, и компания хочет представить проект уже к 2025 году, передает Bloomberg.

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Apple разрабатывает собственный автономный автомобиль уже восьмой год. Проект стартовал в 2014 году под руководством Стива Задески, бывшего инженера Ford, ставшего в последствии руководителем iPhone и iPod. Сейчас проектом руководит Кевин Линч, который не имеет опыта в области аппаратного обеспечения, но именно Линч превратил Apple Watch из продукта без четкой цели в незаменимое устройство для уведомлений и мониторинга состояния здоровья миллионов пользователей. Нынешний лидер проекта действительно очень силен в программном обеспечении.

Программное обеспечение является ядром Apple Car, поскольку автомобиль будет работать по принципу автономного вождения, а пользователи будут участвовать в управлении автомобилем с помощью операционной системы. Линч заложил новое направление для проекта. Теперь Apple стремится создать полностью автономный автомобиль без рулевого колеса и педалей. Пассажир будет испытывать те же чувства, как во время поездки на лимузине.

Линч также подтолкнул команду разработчиков, известную как Special Projects Group, к ускорению темпов работы и стремлению представить автомобиль уже к 2025 году. Помимо усовершенствования технологий, основной проблемой проекта является необходимость сохранить талантливые кадры, которые смогут воплотить его в реальность. Потому что волна увольнений 2021 года захватила и Apple. В отставку подали, как представители топ-менеджмента, так и ключевые инженеры.

Несмотря на это, наступающий год называют многообещающим для Apple. У компании есть видение, как необходимо нанимать и удерживать нужных людей, чтобы система работала. Возможно, компании придется потратить свои почти 200 млрд долларов наличными и купить несколько стартапов в области электромобилей, чтобы заполучить необходимые разработки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1948503-apple-vypustit-bespilotnyy-avtomobil-k-2025-godu/