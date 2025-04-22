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Правительство США потребовало разделить Google

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Логотип Google
Логотип Google. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

В США идут судебные разбирательства по поводу разделения компании Google после того, как суд признал ее монополистом, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, еще в прошлом году суд постановил, что Google является монополистом в сфере онлайн-поиска.

"Google — монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию", — заявил судья.

Сейчас в суде правительство и Google будут спорят о том, как восстановить конкуренцию в онлайн-поиске.

"Министерство юстиции хочет, чтобы судья разделил Google, обязав компанию продать свой браузер Chrome, который может лишить ее источника информации, используемой для улучшения интернет-поиска.

Министерство также хочет добиться от гиганта Кремниевой долины передачи конкурентам части своих самых значимых данных, что может помочь их конкурирующим продуктам", - говорится в материале газеты.

Помимо этого, правительство хочет, чтобы суд запретил компании платить за размещение своей поисковой системы на первых позициях в устройствах. Если это не поможет улучшить конкуренцию в этой сфере, Минюст намерен добиться права обязать Google продать операционную систему Android.

Сейчас, по данным издания, стоимость Google оценивается в 1,86 триллиона долларов.

Как уточняет РБК, Минюст США подал антимонопольный иск против Google в 2020 году. В адрес компании были выдвинуты обвинения в подрыве конкуренции, поскольку Google заключала соглашения о предустановке своей поисковой системы в веб-браузерах и на главных экранах смартфонов крупных производителей. В частности, в 2021-м компания выплатила 26,3 млрд долларов Apple и Samsung в рамках этих соглашений.

Google возражает, что на выбор ее поисковика пользователями повлиял тот факт, что он лучше конкурентов — например Bing от Microsoft или DuckDuckGo.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2238006-pravitelstvo-ssha-potrebovalo-razdelit-google/