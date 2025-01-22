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Netflix объявила о повышении стоимости подписки

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Логотип Netflix
Логотип Netflix. Иллюстративное фото: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Netflix объявила о повышении стоимости подписки на всех уровнях и сообщила о рекордном приросте числа пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Стоимость тарифа с рекламой увеличится с 6,99 до 7,99 долларов в месяц, а премиум-уровень подорожает на 2 доллара, до 24,99 долларов.

В четвертом квартале 2024 года компания привлекла 18,9 млн новых подписчиков, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим Netflix улучшила прогноз по выручке на 2025 год. После публикации этих данных акции компании выросли более чем на 13% в ходе внебиржевых торгов.

Платформа также усиливает свою позицию в области онлайн-трансляций. В ноябре Netflix провела прямую трансляцию боксерского поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном. Несмотря на технические сбои, мероприятие собрало аудиторию из 60 млн домохозяйств по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2214071-netflix-obyavila-o-povyshenii-stoimosti-podpiski/

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