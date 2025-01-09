СМИ: Байден намерен ввести новый пакет ограничений на экспорт американских чипов

Президент США Джо Байден намерен ввести новый пакет ограничений на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта всего за несколько дней до завершения своего президентского срока, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Запреты затронут чипы ИИ, производимые такими компаниями, как Nvidia, и станут частью усилий администрации Байдена по предотвращению попадания передовых технологий в Китай и Россию.

Согласно сообщениям источников, ограничения будут касаться чипов, используемых в центрах обработки данных, и будут распространяться как на отдельные страны, так и на компании. Целью новых мер станет продвижение разработки искусственного интеллекта в дружественных странах и обеспечение глобального соблюдения американских стандартов.

Новые меры значительно расширят существующие ограничения на экспорт полупроводников. Они будут направлены на контроль распространения ИИ-технологий в условиях растущего спроса. Официальное заявление о введении этих ограничений ожидается в ближайшую пятницу.