Канада подала иск против Google из-за монополизации рынка интернет-рекламы

Канада подала иск против Google, обвинив компанию в антиконкурентных действиях на рынке интернет-рекламы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Антимонопольное бюро Канады утверждает, что Google незаконно увеличивала свою рыночную долю, препятствуя развитию конкурентов.

Ведомство заявило о намерении положить конец доминирующему положению Google и восстановить справедливую конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. Иск требует, чтобы Google продала две ключевые части программного обеспечения, используемого в рекламной экосистеме, и выплатила штраф в размере до 3% от своего мирового дохода.

Расследование против Google началось еще в 2020 году и направлено на проверку того, как действия компании могли ограничивать конкуренцию в Канаде.