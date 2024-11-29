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Канада подала иск против Google из-за монополизации рынка интернет-рекламы

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Смартфон с логотипом Google лежит на столе
Google. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Канада подала иск против Google, обвинив компанию в антиконкурентных действиях на рынке интернет-рекламы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Антимонопольное бюро Канады утверждает, что Google незаконно увеличивала свою рыночную долю, препятствуя развитию конкурентов.

Ведомство заявило о намерении положить конец доминирующему положению Google и восстановить справедливую конкуренцию на рынке онлайн-рекламы. Иск требует, чтобы Google продала две ключевые части программного обеспечения, используемого в рекламной экосистеме, и выплатила штраф в размере до 3% от своего мирового дохода.

Расследование против Google началось еще в 2020 году и направлено на проверку того, как действия компании могли ограничивать конкуренцию в Канаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2194218-kanada-podala-isk-protiv-google-iz-za-monopolizacii-rynka-internet-reklamy/

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