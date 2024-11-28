Акции Nvidia упали в цене более чем на 10% за неделю

Акции Nvidia упали более чем на 10% за неделю на фоне опасений, связанных с возможным введением пошлин на импортные товары, о которых заявил избранный президент США Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Несмотря на сильные финансовые показатели, включая рекордную прибыль за третий квартал, акции компании продолжили снижаться.

На прошлой неделе Nvidia сообщила, что ее прогноз выручки за четвертый финансовый квартал составит 37,5 млрд долларов, что лишь немного превышает ожидания аналитиков. После этого акции упали на 3,5% на внебиржевых торгах и снизились еще на 1% в утренние часы следующего дня.

Падение ускорилось в понедельник, когда акции потеряли более 4% после сообщения о встрече исполнительного вице-президента Nvidia Джея Пури с заместителем министра торговли Китая Ван Шоувэнем в Пекине. Это вызвало опасения инвесторов в связи с ужесточением торговых отношений между США и Китаем.

Дональд Трамп ранее объявил о намерении повысить пошлины на китайский импорт на 60% и ввести дополнительные 10% на все китайские товары, если Пекин не прекратит поставки фентанила (запрещен в Казахстане) в США. Эти заявления усилили давление на акции Nvidia и других технологических компаний, зависящих от глобальных цепочек поставок.