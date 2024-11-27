Bloomberg: Китайские компании переманивают IT-специалистов из Европы

Китайские компании начали активно переманивать европейских технических специалистов, предлагая им зарплаты, значительно превышающие местные оклады, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным издания, немецкая компания Zeiss SMT, которая производит ключевые компоненты для создания высокотехнологичных полупроводников, обеспокоена попытками китайского гиганта Huawei переманить ее сотрудников.

Сотрудники Zeiss, обладающие доступом к конфиденциальным данным, получали предложения через LinkedIn, электронную почту и звонки от представителей Huawei. Им предлагались зарплаты, в три раза превышающие их текущий доход, в обмен на переход в китайскую компанию.

По сообщениям, в Германии уже ведется отдельное расследование по этому поводу.